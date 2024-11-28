Путин оценил ущерб от новых ударов ATACMS вглубь РФ

По территории РФ уже дважды наносились удары дальнобойными ракетами ATACMS после того, как Россия поразила на Украине цель при помощи ракеты «Орешник», заявил на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Астане российский президент Владимир Путин. Трансляцию с места события ведет пресс-служба Кремля.

«После этого еще дважды использовались ATACMS в Курской области. Ущерб минимален, но сам факт использования — мы не можем не обратить на это внимание. Ущерб все-таки есть», — сказал Путин.

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что в России могут появиться и другие новые ракетные комплексы.