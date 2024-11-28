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Путин оценил ущерб от новых ударов ATACMS вглубь РФ

Путин: ущерб от ударов ATACMS после применения «Орешника» минимальный, но есть

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Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

По территории РФ уже дважды наносились удары дальнобойными ракетами ATACMS после того, как Россия поразила на Украине цель при помощи ракеты «Орешник», заявил на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Астане российский президент Владимир Путин. Трансляцию с места события ведет пресс-служба Кремля.

«После этого еще дважды использовались ATACMS в Курской области. Ущерб минимален, но сам факт использования — мы не можем не обратить на это внимание. Ущерб все-таки есть», — сказал Путин.

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что в России могут появиться и другие новые ракетные комплексы.

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