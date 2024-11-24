В МИД России обвинили НАТО в накачивании Азии запрещенным оружием

Страны НАТО накачивают Азию ударными вооружениями, которые были запрещены в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Замглавы ведомства отметил, что во время первого президентского срока Дональда Трампа начался проект двойного сдерживания России и Китая. В дальнейшем он получил развитие при действующем президенте США Джо Байдене, подчеркнул Руденко.

«То же можно сказать и про глобализацию мандата НАТО. Данный вектор, обозначенный еще республиканцами, юридически оформился уже при демократической администрации и привел к резкому всплеску милитаризации Азии, накачиванию этой части света ударными вооружениями, включая запрещенные Договором о РСМД», — сказал замглавы МИД России.

В сентябре газета Japan Times сообщила, что в Японии разместят ранее запрещенные по ДРСМД наземные ракетные комплексы США Typhon. Данное вооружение имеет дальность в 1600 км, что позволит им доставать до территорий России, Китая и Северной Кореи.

Ранее Путин назвал ошибкой США разрушение Договора о РСМД.