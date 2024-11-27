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В МИД раскрыли шаги России после размещения в Японии американских ракет

Захарова: ракеты США в Японии вынудят Россию укреплять свою обороноспособность

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия в случае появления ракет США в Японии будет делать шаги, основанные на обновленной ядерной доктрине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Она напомнила, что российская сторона уже «неоднократно предупреждала японскую сторону», что если американские ракеты средней дальности будут представлять реальную угрозу безопасности, то будут предприняты шаги по укреплению собственной обороноспособности.

Она предложила японским политикам ознакомиться с обновленными положениями основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

До этого директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявлял, что Москва будет учитывать в своем военном планировании возможное размещение американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Японии.

По данным японской газеты Sankei, США уже 3-4 года назад начали зондировать позицию Японии на предмет размещения наземных ракет средней дальности — LRHW или Tomahawk.

Ранее сообщалось, что ракеты США HARM показали нулевую эффективность на Украине.

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