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В Германии заявили о временном размещении системы ПРО Patriot в Польше

DPA: Германия временно разместит в Польше систему ПРО Patriot

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U.S. Air Force/AP

Немецкая сторона временно разместит в Польше американскую систему противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники, передает ТАСС.

По данным агентства, ПРО разместят в районе города Жешув на юго-востоке страны. В ближайшее время немецкие военнослужащие займутся изучением условий на месте, а в январе 2025 года начнется размещение Patriot. В DPA отметили, что в Жешуве находится аэропорт, который имеет важное логистическое значение, поскольку через него производятся поставки вооружения на Украину.

До этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что размещенные в Польше установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS на новой американской базе противоракетной обороны (ПРО) могут представлять потенциальную ядерную угрозу для России. По его словам, узнать о замене обычных боеприпасов на ядерные можно только от источника, который находится на объекте.

13 ноября в польском Редзиково, в 165 километрах от границы с Россией, официально открылась американская база противоракетной обороны (ПРО) Aegis.

Ранее в Госдуме отреагировали на строительство Польшей укреплений на границе.

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