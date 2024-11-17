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Эксперт предупредил о возможности размещения ядерного оружия США в Польше

Эксперт Коротченко: США могут разместить в Польше ракеты с ядерным зарядом

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Agencja Gazeta/Reuters

Установленные в Польше установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS на новой американской базе противоракетной обороны (ПРО) могут представлять потенциальную ядерную угрозу для России. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает РИА Новости.

«Штатные пусковые установки Mk 41 VLS теоретически и практически позволяют загрузить в них не только противоракеты SM-3, а также крылатые ракеты «Томагавк» как с обычным, так и с ядерным боезарядом», — заявил эксперт.

По его словам, узнать о замене обычных боеприпасов на ядерные можно только от источника, который находится на объекте. Эксперт также отметил, что для России важно пересмотреть свои военные планы и учесть возможность уничтожения базы в Польше в случае реального конфликта с НАТО.

13 ноября в польском Редзиково, в 165 километрах от границы с Россией, официально открылась американская база противоракетной обороны (ПРО) Aegis.

База включает в себя радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3). Она предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет.

Ранее Косиняк-Камыш сообщил, что Польша планирует в течение трех дней установить укрепления на границе с Калининградом и Белоруссией.

Ранее в Госдуме отреагировали на строительство Польшей укреплений на границе.

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