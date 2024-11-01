В Госдуме отреагировали на строительство Польшей укреплений на границе

Польша строит укрепления на границе с Россией и Белоруссией для охраны своей границы от нелегалов с Украины. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, пишет «Лента.ру».

«Это внутреннее дело Польши. Хотят рыть — пусть роют. Если они считают, что это самый важный сегодня вопрос и статья расходов бюджета, пусть, пожалуйста, это делают», — сказал он.

Парламентарий обратил внимание, что отношения Польши и Украины становятся более напряженными. Большое количество украинских беженцев несет проблемы для польских властей, поэтому они решили усилить охрану своих границ.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна приступила к возведению «восточного щита» — системы оборонительных сооружений на границе с Россией.

10 июня Совет министров Польши провел выездное заседание в Белостоке, на котором утвердил программу «Восточный щит». На эти цели были выделены 10 миллиардов злотых.

Ранее глава МИД Польши выступил с резким обвинением в адрес России.