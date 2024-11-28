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В России рассказали о преимуществах новых отечественных гиперзвуковых комплексов

Полковник Баранец: новые гиперзвуковые комплексы будут лучше «Орешника»

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Новые российские гиперзвуковые системы будут лучше предыдущих версий, в том числе ракет «Орешник». Об этом 360.ru рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя слова президента России Владимира Путина о появлении в стране новых гиперзвуковых комплексов.

Эксперт отметил, что новые комплексы будут более быстрыми и более точными. По его словам, у гиперзвукового оружия есть преимущества.

«Главная уникальность, что его не может из-за скорости перехватить ни один радар противника. Если он его не перехватывает, значит, он не может вдогонку вперед послать ракету, а значит, и сбить», — рассказал Баранец.

Владимир Путин до этого сообщил об ударе баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по оборонному предприятию в Днепре (Днепропетровске). Российский лидер отметил, что испытания прошли успешно, а цель пуска была достигнута. На территории Днепра «Орешник» поразил один из крупнейших промышленных комплексов, который производит ракетную технику и другое вооружение, обратил внимание Путин. Он добавил, что Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в ответ на действия западных стран.

Ранее Путин заявил о преимуществе «Искандеров» перед ATACMS.

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