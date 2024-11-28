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Путин заявил о преимуществе «Искандеров» перед ATACMS

Путин: «Искандер» — аналог ATACMS и его модификаций, а дальность даже больше

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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» являются аналогами американских ATACMS, поставляемых Украине, и всех его модификаций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое, дальность у «Искандера» больше», — сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он также добавил, что аналогом британско-французских ракет Storm Shadow/SCALP и немецких Taurus являются российские ракеты Х-101.

21 ноября Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Крылатых ракет Taurus у ВСУ пока нет. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается поставлять их Украине. В рамках недавнего саммита G20 в Рио-де-Жанейро политик подтвердил, что все еще придерживается своего решения.

Ранее эксперт спрогнозировал развитие событий, если удары ATACMS вглубь РФ продолжатся.

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