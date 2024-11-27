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Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на $680 млн

FT: Байден предварительно одобрил продажу вооружения Израилю на $680 млн

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U.S. Marine/Global Look Press

Президент США Джо Байден предварительно одобрил продажу оружия Израилю на $680 млн. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, американские чиновники недавно проинформировали конгресс о планах поставки Израилю тысяч дополнительных комплектов боеприпасов прямого удара, известных как JDAM, а также сотен авиабомб малого диаметра.

Неделю назад сенат США отклонил ряд резолюций, требующих остановить поставки наступательного оружия Израилю из Соединенных Штатов. Независимый сенатор Берни Сандерс из штата Вермонт заявлял, что поставки наступательного вооружения Израилю нарушают Закон об иностранной помощи, принятый в 1961 году. Документ запрещает Вашингтону осуществлять поставки оружия странам, которые прямо или косвенно препятствуют доставке американской гуманитарной помощи.

Ранее в Белом доме заявили, что не делают поблажек Израилю.

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