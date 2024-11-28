В Польше раскритиковали заявление об отправке войск НАТО на Украину

Необходимости отправки войск НАТО на Украину пока нет. Об этом заявил глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Яцек Севера в эфире радиостанции Radio Zet.

«На этом этапе я бы сказал, что это не было бы правильным решением», — отметил он.

По мнению Севера, Альянс должен придерживаться философии оборонительного союза. НАТО нужно сосредоточиться на поставках оружия Киеву. Также важно оказывать давление на Россию, заявил он.

25 ноября французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что западные страны возобновили обсуждения отправки своих войск или бойцов частных военных компаний на Украину. Это происходит на фоне возможного прекращения поддержки Украины со стороны США.

Позже полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что разговоре о вводе войска НАТО на Украину вызывают только смех.

Ранее Генсек НАТО призвал срочно увеличить военную помощь Украине.