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В США раскритиковали план отправки войск НАТО на Украину

Американский офицер Уилкерсон заявил, что солдаты НАТО покинут Украину в мешках

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French Army/AP

Заявления лидеров стран Североатлантического альянса о вводе войск на территорию Украины являются безумными и вызывают смех. Об этом сообщил полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я смеюсь, когда слышу, как Макрон (Эммануэль, президент Франции. — «Газета.Ru») или кто-либо в НАТО говорит, что собирается ввести войска на Украину <…> Вы безумные люди», — отметил он.

Уилкерсон подчеркнул, что при реализации подобного сценария солдаты НАТО покинут Украину в мешках. Он призвал лидеров стран НАТО «проснуться», поскольку они проиграли.

25 ноября французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что западные страны возобновили обсуждения отправки своих войск или бойцов частных военных компаний на Украину. Это происходит на фоне возможного прекращения поддержки Украины со стороны США. По ее данным, обсуждения носят засекреченный характер.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на конференции в Париже поднимался вопрос возможности отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину. Однако, по его словам, участники обсуждений не пришли к общему консенсусу.

Ранее в Кремле рассказали, что думают о возможной отправке войск ЕС на Украину.

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