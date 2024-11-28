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Часть жителей города на Кубани эвакуировали после атаки дронов ВСУ

В Славянске-на-Кубани после атаки дронов эвакуировали часть жителей

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Телеграм-канал «Роман Синяговский»

Власти города Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае эвакуировали жителей нескольких улиц после атаки украинских беспилотников на населенный пункт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава МО Славянский район Роман Синяговский.

По словам чиновника, после налета был перекрыт участок Пролетарской улицы от Комсомольской до Больничной. Кроме того, закрыт выезд на Пролетарскую с Больничной и Крепостной.

«По решению взрывотехников жителям требуется временно покинуть территорию. На месте находится автобус для подвоза жителей в городской ДК, где организован пункт временного размещения», — пишет Синяговский.

Глава района подчеркнул, что после завершения работы оперативников горожане смогут вернуться домой. Когда власти закончат оценивать размер нанесенного ущерба — жителям выплатят финансовую помощь.

Атака БПЛА на Славянск-на-Кубани произошла утром 28 ноября. Пострадала женщина. Обломки сбитого ПВО дрона упали во двор частного домовладения, разбив в помещении окна.

По словам Синяговского, беспилотников было несколько, их обломки упали в различных местах города. В настоящее время там работают две группы разминирования Росгвардии.

Ранее появилось видео с моментом падения дрона ВСУ на жилые дома в Краснодарском крае.

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