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Момент падения дрона ВСУ на жилые дома в Краснодарском крае попал на видео

Kub Mash опубликовал кадры падения дрона ВСУ на жилые дома в Краснодарском крае

Момент падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома в Краснодарском крае попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

Очевидцы успели снять летящий объект с жужжащим звуком, характерным для работы мотора беспилотника. Также на видео попал момент, как огненный шар летит вниз на жилые дома, после чего раздается мощный взрыв.

Ранним утром губернатор региона Вениамин Кондратьев уточнял, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали два района Краснодарского края. Он отметил, что в Славянске-на-Кубани обломки украинского дрона упали во двор частного домовладения — в помещении разбиты окна.

Кроме того, в одном из дворов получил повреждения автомобиль. Еще один дом посекло осколками беспилотника в хуторе Чигрина Красноармейского района. Обошлось без пострадавших, подчеркнул губернатор.

По данным Минобороны РФ, над Краснодарским краем за ночь сбили 14 украинских беспилотников.

Ранее беспилотники уничтожили над Ростовской областью.

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