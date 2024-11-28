Глава Славянского района Кубани рассказал о последствиях атаки БПЛА

Сильных разрушений в Славянском районе Краснодарского края после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет, хотя обстановка и остается сложной. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский в своем Telegram-канале.

По его словам, целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена.

Синяговский напомнил гражданам, что, если они обнаружили обломки дрона, к ним прикасаться нельзя, поскольку они могут содержать отравляющие вещества или заминированные элементы.

В пресс-службе администрации Славянского района уточнили, что обломки сбитых беспилотников упали в различных местах города Славянск-на-Кубани. В настоящее время там работают две группы разминирования Росгвардии.

Утром 28 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что во время атаки беспилотников на Славянск-на-Кубани пострадала женщина. Обломки сбитого ПВО дрона упали во двор частного домовладения, разбив в помещении окна.

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы страны.