Эксперт: «Орешник» поставил точку в конфликте на Украине

Ударом новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник» по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) Россия де-факто поставила точку в конфликте на Украине, подтвердив свое военное превосходство. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил военный эксперт, экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми.

«То есть это подписывает приговор ведущимся попыткам сопротивления. Это имеет большое значение как само по себе, так и в преддверии формулирования внешней политики новой американской администрацией», — подчеркнул Кедми.

Он добавил, что «Орешник» поставил крест на надеждах Запада относительно того, что Киев добьется каких-либо успехов.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по «Южмашу» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД назвали пуск «Орешника» предупредительным сигналом США.