Власти Сумской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Сумской области на Украине объект инфраструктуры получил повреждения. Об этом сообщили в Telegram-канале областной администрации.

По данным властей, по инфраструктуре Шосткинской общины нанесли ракетный удар. В администрации уточнили, что последствия удара уточняются.

Ранним утром в четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Появлялись сообщения о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений.

До этого глава Запорожской областной администрации Иван Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры на территории региона, находящейся под контролем украинской армии.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили о повреждении электрической инфраструктуры в Тернопольской области.