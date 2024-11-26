На Украине сообщили о повреждении электрической инфраструктуры в Тернопольской области

Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области и мэр Тернополя Сергей Надал заявил в Telegram-канале, что в городе повреждена электрическая инфраструктура и пропал свет.

В ночь на 26 ноября украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Тернополе. По словам Надала, наутро зафиксировали «повреждение электроинфраструктуры, от которой питается Тернополь».

По его словам, в городе временно не будут курсировать троллейбусы, а на маршруты выйдут крупногабаритные автобусы. Он добавил, что в Тернополе уже постепенно восстанавливают централизованное водоснабжение.

Надал также предупредил о возможном низком давлении из-за запуска генераторов. Большинство котельных города функционируют, при необходимости их работа также будет поддерживаться генераторами.

До этого Надал писал, что в августе в Тернополе зафиксировано превышение концентрации хлора в воздухе от 4 до 10 раз. Он призывал горожан закрыть окна и по возможности не выходить на улицу.

Ранее в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы.