В подконтрольной Украине части Запорожья повреждена инфраструктура

Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиненной Киеву областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Подробности не приводятся.

25 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о том, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области есть «фиксируемые явные угрозы».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Запорожская область стала субъектом Российской федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Часть региона, в том числе города Запорожье, находится под контролем Украины. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

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