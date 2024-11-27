В Тернопольской области заявили о критической ситуации со светом

В Тернопольской области на западе Украины сложилась критическая ситуация с электроснабжением. Об этом администрация региона сообщила в своем Telegram-канале.

«В результате повреждения ключевого энергообъекта области ситуация с поставкой электроэнергии остается критической», — сказано в тексте.

Утром во вторник, 26 ноября, руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области и мэр Тернополя Сергей Надал заявил в Telegram-канале, что в городе повреждена электрическая инфраструктура и пропал свет. В ночь на 26 ноября украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Тернополе. По словам Надала, наутро зафиксировали «повреждение электроинфраструктуры, от которой питается Тернополь».

До этого Надал писал, что в августе в Тернополе зафиксировано превышение концентрации хлора в воздухе от 4 до 10 раз. Он призывал горожан закрыть окна и по возможности не выходить на улицу.

Ранее жители Одессы устроили акцию протеста из-за отсутствия света.