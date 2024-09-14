Военнослужащий рассказал, куда поступает часть трофейной техники ВСУ

Около 30% техники, которую военные Южной группировкой войск захватили на спецоперации, была отремонтирована и поставлена на вооружение России. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова замкомандующего войсками ЮВО генерал-лейтенанта Евгения Разумихина.

«В настоящее время 30% техники, которая захвачена, она в строю, выполняет задачи в наших боевых порядках», — сказал он.

Военнослужащий уточнил, что в основном речь идет о технике, бывшей на вооружении в странах Варшавского договора, которую Украине поставляли в самом начале спецоперации. В их числе танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Эти военные машины восстанавливаются и ставятся в строй российских войск.

В субботу в Ростове-на-Дону открылась выставка трофейной техники, захваченной российскими военными в ходе спецоперации в ДНР.

В августе боец с позывным «Черемуха» рассказал, что российские военнослужащие ремонтных подразделений 200-ой гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа восстановили захваченный на Артемовском направлении британский бронетранспортер (БТР) FV-103 Spartan.

Ранее Зеленский подписал закон о легализации трофейного оружия.