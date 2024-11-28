Беспилотники уничтожили над Ростовской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Ростовской областью за ночь. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что один беспилотник уничтожили в Таганроге, еще один дрон — в Каменске.

По информации дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, добавил губернатор.

27 ноября Слюсарь сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили десять беспилотников в Родионово-Несветайском районе.

26 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые попытались применить американский беспилотник Switchblade 600 для атаки на Курскую область.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы страны.