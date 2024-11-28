Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), состоящий из двух бойцов 114-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдался в плен российским военным около населенного пункта Новомлынск на Харьковском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинцы сдались добровольно вместе с аппаратурой и дроном. Их взяли в плен солдаты группировки войск «Запад» Вооруженных сил РФ.

22 ноября в Минобороны РФ сообщили, что в российский плен с 18 по 22 ноября сдались более 80 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

15 ноября Народная милиция ДНР сообщила, что бойцы группировки «Центр» начали использовать звуковые роботизированные платформы во время штурма позиций украинской армии. Один из таких роботов смог убедить украинских солдат, окруженных под Курахово, сдаться. В ходе первой попытки дрон не смог убедить украинцев, которые открыли по нему огонь. В ответ на это российские бойцы нанесли артиллерийский удар по их позициям и сбросили агитационные листовки. Второе обращение звуковой платформы, подкрепленное этими действиями, оказалось более удачным — трое украинских солдат вышли из леса с поднятыми руками.

Ранее бойцы ВСУ массово сдались в плен под Курахово.