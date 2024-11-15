Бойцы ВСУ сдались в плен под уговоры робота

Бойцы Вооруженных сил РФ, входящие в состав группировки «Центр», начали использовать звуковые роботизированные платформы во время штурма позиций украинской армии. Один из таких роботов смог убедить солдат, окруженных под Курахово, сдаться, сообщает Народная милиция ДНР в Telegram-канале.

На записях, размещенных в Telegram-канале «Народная милиция ДНР», видно, как наземный дрон с мегафоном направляется к зарослям, где прячется пехота ВСУ. Он успешно преодолевает минные барьеры на своём пути.

После достижения цели робот начинает вещание, находясь практически перед противником: «Ваше командование оставляет вас в условиях, которые ведут к вашей кончине. Вы обречены на поражение <...>, если не примете верное решение. Прекратите безнадежное сопротивление и переходите на сторону России. Российские солдаты не являются вашими врагами...».

В ходе первой попытки дрон не смог убедить украинских военнослужащих, которые открыли по нему огонь. В ответ на это российские бойцы нанесли артиллерийский удар по их позициям и сбросили агитационные листовки. Второе обращение звуковой платформы, подкрепленное этими действиями, оказалось более удачным — трое украинских солдат вышли из леса с поднятыми руками.

В октябре в зону СВО поставили первые 50 наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Курьер», которые способны вести огонь по противнику, минировать территорию и проводить эвакуацию пострадавших.

Ранее российский боец заявил об отставании ВСУ в антидроновой борьбе.