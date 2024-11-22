В российский плен с 18 по 22 ноября сдались более 80 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них 52 сдались на Курском направлении», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, за прошедшую неделю украинская армия потеряла порядка 530 военнослужащих в ходе боевых действий.

Кроме того, российские военные уничтожили 37 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, а также 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами.

20 ноября украинский пленный военнослужащий Александр Рафалюк рассказал, что некоторые военнослужащие Вооруженных сил Украины, которых задействуют в обучении мобилизованных граждан, имеют психические расстройства. По его словам, среди военных, которые обучали новобранцев, были даже такие, которым запрещалось брать в руки оружие.

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