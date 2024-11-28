На подлете к Мелитополю сбили реактивные дроны ВСУ

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Мелитополь в Запорожской области реактивными беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

«По оперативным данным, противник совершил четыре попытки атаковать Мелитополь реактивными беспилотными летательными аппаратами <...> БПЛА сбиты на подлете», — говорится в сообщении, опубликованном в среду в 23:31 по московскому времени.

Обошлось без пострадавших. Осколки незначительно повредили городскую инфраструктуру в районе улицы Фрунзе, уточнили в администрации.

Власти подчеркнули, что в городе сохраняется опасность атаки дронов.

Незадолго до этого глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе работают системы противовоздушной обороны, слышны взрывы.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого украинские власти не признают. Под контролем Вооруженных сил России находится свыше 70% Запорожской области, под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона — город Запорожье.

Ранее сообщалось, что Украина все больше полагается на применение дронов из-за нехватки людей.