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В США раскрыли, на что полагается Украина на поле боя на фоне нехватки людей

CNN: Украина все больше полагается на применение дронов из-за нехватки людей

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинская армия все больше полагается на применение беспилотников на поле боя на фоне острой нехватки личного состава в ВСУ. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Не имея достаточного количества людей, Украина все больше полагается на беспилотники для борьбы с российскими наступлениями», — говорится в сообщении телеканала.

По данным CNN, украинские военнослужащие также «все более обеспокоены» истощением ресурсов.

27 ноября три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Белгородской области России.

Один дрон атаковал город Белгород. В результате удара дрона загорелась кровля неэксплуатируемого здания, пламя охватило 120 кв. м. Пожарные его уже потушили.

Ранее российские войска заняли Новую Ильинку в ДНР.

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