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Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе

Рогов заявил, что в Мелитополе работают системы ПВО

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Olga Sokolova/Global Look Press

В Мелитополе Запорожской области работают системы противовоздушной обороны, слышны взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко! В этом городе в Запорожской области прозвучали два громких объемных взрыва. По предварительным данным — работа ПВО», — пишет Рогов.

Позднее он добавил, что над Мелитополем был уничтожен украинский беспилотник, и предупредил жителей города об опасности налета других украинских БПЛА.

До этого Владимир Рогов отметил, что заявление Владимира Зеленского о якобы имеющихся угрозах на Запорожском направлении является уловкой и туманом войны.

Он отметил, что важно не поддаваться на подобные информационные вбросы противника.

Ранее в Крыму назвали страх Зеленского.

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