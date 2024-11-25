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В Кремле рассказали, что думают о возможной отправке войск ЕС на Украину

Песков: в Европе нет единства в вопросе отправки войск на Украину

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что не может сказать, насколько сообщения о готовности некоторых стран ЕС направить свои войска на Украину соответствуют действительности.

На вопрос журналиста, допускают ли в Москве, что Евросоюз пойдет на подобный шаг в случае, если избранный президент США Дональд Трамп прекратить поддерживать Киев, Песков отметил, что не знает, насколько подобные сообщения соответствуют действительности.

«Здесь мы с вами не знаем, насколько эти сообщения соответствуют действительности и о чем действительно идет речь. <...> Поэтому единственного мнения европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то горячие головы появляются», — поделился пресс-секретарь российского президента.

До этого газета The Times писала, что военнослужащих ВСУ могут разместить в европейских странах в рамках возможного урегулирования конфликта с РФ.

Автор подчеркивает, что российский президент Владимир Путин хочет, чтобы Украина содержала небольшое количество войск, а их связь с НАТО была ограничена. В настоящее время Запад рассматривает различные предложения того, как это можно реализовать.

Ранее американское СМИ раскрыло план Байдена по Украине до прихода Трампа.

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