Рогов призвал не верить заявлению Зеленского об угрозах на Запорожском направлении

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы имеющихся угрозах на Запорожском направлении является уловкой и туманом войны. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что заявление Зеленского является чисто психологической операцией информационного прикрытия тумана войны, когда специально рассказывается о том, как все сложно и тяжело на Запорожском направлении, чтобы потом показать, как хорошо обороняется украинская армия. Не исключено, что президент Украины ради пиара может появиться в каком-нибудь безопасном месте на Запорожском фронте.

Рогов выразил мнение, что подобные заявления вбрасываются для того, чтобы вызвать в России ложные сверхожидания от скорости продвижения Вооруженных сил РФ. Он отметил, что важно не поддаваться на подобные информационные вбросы противника.

25 ноября Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил ему о том, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области есть «фиксируемые явные угрозы».

Ранее в Крыму назвали страх Зеленского.