Если долго испытывать терпение Москвы, пытаясь наносить удары по российской территории дальнобойными ракетами ATACMS — оно обязательно закончится. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: семь раз отмерь — один раз отрежь, Господь терпел и нам велел. Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается», — предупредил Лавров.

До этого портал «Объясняем.рф» сообщил, что новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» в ядерном исполнении может доставлять заряды, чья общая мощность составляет 900 килотонн.

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить удар «Орешника», поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее британские журналисты подсчитали, за сколько «Орешник» долетит до Европы.