Медведев высказался об ударах по территории России

Россия будет пресекать удары по своей территории. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Об этом также вчера сказал президент нашей страны — о том, что в ходе ударов, которые были нанесены с использованием американских ракет ATACMS по Брянской области, эти ракеты были поражены и своей цели не достигли», — сказал политик.

Медведев подчеркнул, что сложившаяся ситуация ознаменовала собой переход любых красных линий.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории страны. Глава государства сообщил, что в ответ на действия Запада РФ ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев высказался о пороге использования ядерного оружия в доктрине РФ.