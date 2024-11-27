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Медведев высказался о пороге использования ядерного оружия в доктрине РФ

Медведев: порог использования ЯО в доктрине РФ понижен с учетом новых рисков

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Порог использования оружия массового поражения в обновленной ядерной доктрине России понижен. С таким заявлением выступил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Президент четко сформулировал свою позицию, когда утвердил новые основы ядерного сдерживания», — отметил он.

Медведев напомнил, что в документе четко перечислены все случаи, когда «может наступить ядерный ответ».

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что порог использования ядерного оружия понижен с учетом тех рисков, которые возникли перед Россией.

До этого Медведев не исключил возможности ударов по военным базам НАТО. Он напомнил, что государства, входящие в Североатлантический альянс, по сути, в полной мере включились в украинский конфликт. Медведев признался, что России «не хотелось такого сценария» и об этом руководство страны уже неоднократно заявляло. Политик обратил внимание, что сейчас «невозможно исключить ничего».

Ранее в США раскрыли цель заявления Путина об обновлении ядерной доктрины.

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