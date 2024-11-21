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Сенат США отказался заблокировать поставки оружия для Израиля

Сенат США отклонил резолюции с требованием о блокировке поставок оружия Израилю

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J. Scott Applewhite/AP

Сенат конгресса США отклонил ряд резолюций, требующих остановить поставки наступательного оружия Израилю из Соединенных Штатов. Трансляцию процесса голосования в верхней палате американского законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

Против трех предложенных резолюций выступили более 60 из 100 сенаторов, в то время как в их поддержку высказались лишь 17 коллег. Таким образом, данные инициативы не будут одобрены, хотя голосование продолжается.

Идею о резолюциях выдвинул независимый сенатор Берни Сандерс из штата Вермонт. Он считает, что поставки наступательного вооружения Израилю нарушают Закон об иностранной помощи, принятый в 1961 году. Документ запрещает Вашингтону осуществлять поставки оружия странам, которые прямо или косвенно препятствуют доставке американской гуманитарной помощи.

По американскому законодательству, конгресс может заблокировать значительные поставки оружия за границу, приняв резолюцию о неодобрении. Однако ни одна из таких резолюций до настоящего момента не проходила голосование в обеих палатах и не могла преодолеть вето президента.

Накануне в Израиле назвали «позорным» проект резолюции ООН о прекращении боевых действий в секторе Газа и надеются, что Соединенные Штаты наложат вето на документ.

Ранее в Белом доме заявили, что не делают поблажек Израилю.

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