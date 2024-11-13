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В Белом доме заявили, что не делают поблажек Израилю

Жан-Пьер: США не делают поблажек Израилю по гуманитарной ситуации в Газе

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Hannah Mckay/Reuters

Вашингтон не делает никаких поблажек Израилю и ожидает от него улучшения ситуации с доставкой гуманитарных грузов в сектор Газа. Об этом со ссылкой на официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер сообщает РИА Новости.

Она отвергла предположения журналистов о том, что США делают поблажки еврейскому государству и отметила, что Израиль предпринял некоторые шаги для решения гуманитарной ситуации в Газе. Жан-Пьер подчеркнула, что Вашингтон ожидает от Израиля большего и потому продолжает с ним переговоры.

13 ноября портал Axios сообщил, что ряд сотрудников Государственного департамента США придерживается мнения, что Вашингтон должен сократить объемы поставляемой военной помощи Израилю.

В тот же день израильский президент Ицхак Герцог потребовал от действующего главы Белого дома Джо Байдена и одержавшего победу на выборах Дональда Трампа вести борьбу с Ираном.

Ранее Нетаньяху трижды провел переговоры с Трампом.

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