В ВСУ рассказали, сколько людей нужно мобилизовать для контрнаступления

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) нужно мобилизовать как минимум 1,8 млн человек для контрнаступления. Об этом сообщил боец ВСУ Евгений Иевлев в эфире украинского телеканала «Киев 24».

Он признал, что у ВСУ недостаточно людей для захвата территорий. Военнослужащий также добавил, что украинские войска истощены.

23 ноября во время международной конференции по продовольственной безопасности в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить подходы к управлению ВСУ. По мнению главы государства, офицеры должны видеть солдат. Генералы должны быть в окопах, отметил глава государства. Он добавил, что сейчас основная задача главкома ВСУ Александра Сырского заключается в сокращении бюрократии в армии, а в приоритете находится «нравственное состояние военного».

Также Зеленский отдельно отмечал тяжелое положение военных Украины в Донбассе. По его словам, причина неукомплектованности ВСУ в этом регионе в том числе в медленных темпах помощи Запада.

Ранее генштаб ВСУ назвал сложной ситуацию на фронте.