Зеленский назвал причину неукомплектованности ВСУ на востоке Украины

Украинский президент Владимир Зеленский на международной конференции по продовольственной безопасности «Зерно с Украины» назвал медленные темпы поставок западной помощи одной из причин неукомплектованности ВСУ, передает телеканал «Общественное».

Глава государства считает самой тяжелой ситуацию в Донбассе. По его словам, на востоке республики находится недостаточное число военных.

«Там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе и медленные поставки помощи», — отметил политик.

Накануне Зеленский заявил, что Киев обратился к своим западным союзникам с просьбой усилить системы ПВО после применения ВС РФ новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, Украина устанавливает все детали относительно ракеты, которую Россия использовала для удара по предприятию в Днепропетровске, и готова поделиться ими, поскольку «мир должен знать правду». Он также поблагодарил Запад за реакцию и призвал к конкретным действиям.

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