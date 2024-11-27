Российский вертолет нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-35м нанес удар авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео с работой экипажа опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что после удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек. Позже передовой авианаводчик подтвердил уничтожение целей.

До этого российский вертолет Ми-28НМ с помощью управляемой авиационной ракеты уничтожил опорный пункт украинской армии в приграничном районе Курской области. По данным ведомства, летчики ВС РФ при поддержке сухопутных войск осуществили пуск управляемой ракеты и уничтожили опорный пункт украинской стороны. После атаки военные выполнили противоракетное маневрирование с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет переносного зенитного ракетного комплекса ВСУ.

25 ноября в Минобороны сообщили о первом случае уничтожения немецкого бронетранспортера Fuchs на Курском направлении.

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