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Вертолет Ми-28МН уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Минобороны: вертолет Ми-28МН уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

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UKRAINIAN ARMED FORCES

Российский вертолет Ми-28НМ с помощью управляемой авиационной ракеты уничтожил опорный пункт украинской армии в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационной управляемой ракетой по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, летчики ВС РФ при поддержке сухопутных войск осуществили пуск управляемой ракеты и уничтожили опорный пункт украинской стороны. После атаки военные выполнили противоракетное маневрирование с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет переносного зенитного ракетного комплекса ВСУ.

25 ноября в Минобороны сообщили о первом случае уничтожения немецкого бронетранспортера Fuchs на Курском направлении.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что на фоне усилившегося контрнаступления российских войск в Курской области находящиеся там украинские военные начали сомневаться в возможности удержать занятые территории. По данным комбата 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным «Гений», армия России атакует «утром, днем, ночью» и в итоге отбросит ВСУ назад.

Ранее экс-полковник СБУ предрек отход ВСУ из Курской области.

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