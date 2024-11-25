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Экс-полковник СБУ предрек отход ВСУ из Курской области

Отставной полковник СБУ Стариков: ВСУ придется уйти из Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется покинуть территорию Курской области. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.

«Нам придется выйти с Курской области, потому что у нас не хватит сил на это», — сказал экс-полковник.

Стариков отметил, что в настоящее время российские войска активно наступают на основной линии боевого соприкосновения в Донбассе. При этом отставной полковник предположил, что Украина уже не сможет вернуть под свой контроль утраченные территории.

Несколькими часами ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что на фоне усилившегося контрнаступления российских войск в Курской области находящиеся там украинские военные начали сомневаться в возможности удержать занятые территории. Издание цитирует комбата 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным «Гений», который заявил, что армия России атакует «утром, днем, ночью» и в итоге отбросит ВСУ назад.

Ранее украинский военный предрек отступление ВСУ из Курской области.

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