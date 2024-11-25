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МО РФ впервые сообщило об уничтожении немецкого бронетранспортера Fuchs

Минобороны: ВСУ на курском направлении потеряли немецкий бронетранспортер Fuchs

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Евгений Биятов/РИА Новости

Украинские военные за сутки потеряли более 200 солдат на Курском направлении, а также немецкий бронетранспортер Fuchs. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Уничтожены танк, три боевые машины пехоты, в том числе Marder производства ФРГ и Bradley производства США, бронетранспортер Fuchs производства ФРГ», — говорится в сообщении.

До этого не сообщалось о случаях уничтожения БТР Fuchs немецкого производства. Кроме того, в ходе боя солдаты ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также четыре артиллерийских орудия и миномет.

25 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Курской областью четыре управляемые авиабомбы ВСУ. По его словам, украинские снаряды сбили над территориями приграничных районов.

Накануне боец с позывным «Гостуха» из отряда командира «Каштана» сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» заставили отступить отряд формирования «Кракен» на одном из участков в Курской области. Он отметил, что продвижение штурмовых групп на этом участке активно поддерживают артиллеристы и авиация.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

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