Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ганчев заявил, что ВСУ отправляют на передовую обычных работяг

Ганчев: ВСУ на Купянском направлении отправляют на штурм обычных работяг

close
РИА Новости

На Купянском направлении боевых действий ВСУ отправляют на штурм мобилизованных с улицы граждан. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Конечно, на передний край украинское руководство отправляет тех, кого, так сказать, не жалко, — это обычных работяг, которых отловили на улице, дали в руки автомат и отправили воевать», — заявил он.

По словам Ганчева, на Купянском направлении бойцы ВС РФ сталкиваются с солдатами, которые имеют богатый военный опыт, а также с наемниками из западных стран. Он добавил, что элита ВСУ занимается мародерством в населенных пунктах и потом отправляет награбленное своим родственникам.

До этого Ганчев сообщил, что на нескольких участках на Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои.

26 ноября Министерство обороны РФ проинформировало о том, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области. Населенный пункт заняли подразделения группировки ВС РФ «Запад».

Ранее МО РФ впервые сообщило об уничтожении немецкого бронетранспортера Fuchs.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами