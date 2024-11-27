На Купянском направлении боевых действий ВСУ отправляют на штурм мобилизованных с улицы граждан. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Конечно, на передний край украинское руководство отправляет тех, кого, так сказать, не жалко, — это обычных работяг, которых отловили на улице, дали в руки автомат и отправили воевать», — заявил он.

По словам Ганчева, на Купянском направлении бойцы ВС РФ сталкиваются с солдатами, которые имеют богатый военный опыт, а также с наемниками из западных стран. Он добавил, что элита ВСУ занимается мародерством в населенных пунктах и потом отправляет награбленное своим родственникам.

До этого Ганчев сообщил, что на нескольких участках на Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои.

26 ноября Министерство обороны РФ проинформировало о том, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области. Населенный пункт заняли подразделения группировки ВС РФ «Запад».

Ранее МО РФ впервые сообщило об уничтожении немецкого бронетранспортера Fuchs.