В МИД РФ оценили возможность переговоров после пуска «Орешника»

Россия не считает, что время для переговоров ушло, однако полагает, что ей необходимо донести свою точку зрения с помощью более сильных средств, считает замминистра внутренних дел РФ Сергей Рябков. Об этом он заявил в интервью RT.

«Мы не верим, что время для дискуссий и наших политико-дипломатических сигналов прошло, но важность более сильных средств для того, чтобы нашу точку зрения услышали, оно наступило», — высказался дипломат.

По словам Рябкова, таким средством стал запуск «Орешника». Он также подчеркнул, что Запад пребывает в иллюзии, что может победить Россию в стратегической перспективе, что невозможно, так как РФ — ядерная держава.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко предупредила о наличии у России «супероружия».