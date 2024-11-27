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Жители Южной Кореи выступили против поставок оружия Украине

Reuters сообщил о противодействии в Южной Корее идее дать оружие Украине

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Ahn Young-joon/AP

Большинство жителей Южной Кореи возражают против прямых поставок вооружения Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на социологические опросы.

Агентство пишет, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в настоящее время сталкивается с трудностями из-за рекордно низкого рейтинга одобрения населения. Отмечается, что он встретил «широкое противодействие» со стороны южнокорейской общественности идее поставок оружия Украине.

27 ноября сообщалось, что Юн Сок Ёль предложил министру обороны Украины Рустему Умерову создать план реагирования на угрозы безопасности из-за сотрудничества России и КНДР. Глава минобороны Украины при этом не ответил на вопрос журналиста южнокорейского агентства Yonhap, просил ли он во время своего визита в Сеул поставки оружия Киеву.

До этого стало известно, что активисты 56 некоммерческих организаций Южной Кореи, объединенные в единую организацию «Солидарность Тэчжона во имя самостоятельного объединения и мира», выступили против отправки оружия Украине.

Ранее в МИД РФ пообещали ответить Южной Корее на поставку оружия Украине.

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