Южнокорейские активисты провели митинг против отправки оружия на Украину

Активисты 56 некоммерческих организаций Южной Кореи, объединенные в единую организацию «Солидарность Тэчжона во имя самостоятельного объединения и мира», выступили против отправки оружия Украине. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

«Правительство Юн Сок Ёля уже осуществляло косвенные поставки вооружений и давно в открытую говорит о поставках летальных вооружений и отправки южнокорейских войск <...> Правительство должно прекратить попытки оказания военной помощи Украине и вмешательства в эту войну», — заявили на митинге представители НКО.

Акция протеста прошла перед мэрией Тэчжона, пятого крупнейшего в стране города-метрополии. В «Солидарности Тэчжона» отметили, что опасаются прибытия в страну министра обороны Украины Рустема Умерова, который может повлиять на решение властей Южной Кореи насчет поставок вооружения и боеприпасов Украине.

Ранее в МИД РФ пообещали ответить Южной Корее на поставку оружия Украине.