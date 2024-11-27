Президент Южной Кореи предложил Украине сотрудничество из-за угрозы РФ и КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель предложил министру обороны Украины Рустему Умерову создать план реагирования на угрозы безопасности из-за сотрудничества России и КНДР. Об этом заявили в администрации южнокорейского лидера, передает Yonhap.

«Я надеюсь, что Южная Корея и Украина придумают эффективные контрмеры для борьбы с угрозами безопасности, вызванными военным сотрудничеством России и Северной Кореи, такими как размещение Северной Кореей войск в России», — заявил он.

По данным издания, на переговорах также присутствовали начальник управления национальной безопасности Син Вон Сик и министр обороны Ким Ен Хен.

До этого стало известно, что активисты 56 некоммерческих организаций Южной Кореи, объединенные в единую организацию «Солидарность Тэчжона во имя самостоятельного объединения и мира», выступили против отправки оружия Украине.

Акция протеста прошла перед мэрией Тэчжона, пятого крупнейшего в стране города-метрополии.

Ранее в МИД РФ пообещали ответить Южной Корее на поставку оружия Украине.