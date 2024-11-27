Министр обороны Украины не ответил на вопрос, просил ли он у Сеула оружие

Министр обороны Украины Рустем Умеров не ответил на вопрос журналиста южнокорейского агентства Yonhap, просил ли он во время своего визита в Сеул поставки оружия Киеву.

Отмечается, что журналист встретил Умерова, когда тот прибыл к зданию Минобороны Южной Кореи после встречи с президентом республики Юн Сок Ёлем. Умеров проигнорировал вопрос и прошел в здание для переговоров с главой минобороны Южной Кореи Ким Ён Хёном.

Также сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предложил министру обороны Украины Рустему Умерову создать план реагирования на угрозы безопасности из-за сотрудничества России и КНДР. До этого стало известно, что активисты 56 некоммерческих организаций Южной Кореи, объединенные в единую организацию «Солидарность Тэчжона во имя самостоятельного объединения и мира», выступили против отправки оружия Украине.

Ранее в МИД РФ пообещали ответить Южной Корее на поставку оружия Украине.