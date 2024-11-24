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В МИД РФ пообещали ответить Южной Корее на поставку оружия Украине

Руденко: РФ отреагирует всеми способами на поставку Южной Кореей оружия Украине

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U.S. Air Force/Global Look Press

Реализация поставок оружия Украине со стороны Южной Кореи приведет к тому, что отношения Сеула и Москвы будут окончательно разрушены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС.

«Разумеется, мы будем реагировать всеми способами, которые сочтем необходимыми. Едва ли это укрепит безопасность самой Республики Корея», — сказал Руденко.

В рамках интервью Руденко также заявил, что Запад хочет сделать Южную Корею сообщником президента Украины Владимира Зеленского и преступлений, совершаемых украинской армией. По словам замглавы ведомства, для этого Сеул искусственно раскручивает тему военнослужащих КНДР в зоне СВО, что в дальнейшем может нарастить давление на Пхеньян.

14 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Сеул готов вместе со своими союзниками нарастить военную помощь Украине, если КНДР будет участвовать в конфликте на стороне России. По его словам, отправка северокорейских военных представляет серьезную угрозу безопасности Корейскому полуострову, Европе, а также всему миру.

Ранее в НАТО призвали наращивать помощь Киеву для изменения траектории конфликта.

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