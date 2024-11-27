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Эксперт подчеркнул важность наличия Дня морской пехоты в российском календаре

Военэксперт Дандыкин: учреждение Дня морской пехоты в РФ крайне важно

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Пресс-служба Восточного военного округа

Официальное оформление Дня морской пехоты в России крайне важно. Это решение напрашивалось давно. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал военный эксперт капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что российские морпехи, будучи воинами трех стихий, во все времена демонстрировали блестящие навыки и высокую профессиональную подготовку.

«Они обучены сражаться на земле, на воде и в воздухе. Бойцы данного рода войск готовы к любым сложностям и своевременно отвечают на любые вызовы в рамках текущего конфликта. Уверен, спецоперация еще даст им возможность продемонстрировать свои навыки высадки на берег противника», — сказал Дандыкин.

Ор добавил, что морские пехотинцы всегда с честью и доблестью встречают любые вызовы в рамках боевых действий.

Президент России Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты и отмечать его 27 ноября. Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Морская пехота — род войск Военно-морского флота вооруженных сил государств, предназначенный для участия в морских операциях и использования в качестве ударных отрядов в других видах боевых действий.

Ранее российские морпехи хитростью взяли позицию ВСУ в Курской области.

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