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Российские морпехи хитростью взяли позицию ВСУ в Курской области

РИА Новости: морпехи ВС РФ хитростью захватили позицию ВСУ в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские морпехи хитростью сумели захватить позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, провоцируя украинских военных на стрельбу с разных направлений для их истощения. Об этом сообщил командир с позывным Як, передают РИА Новости.

Як отметил, его бойцы быстро заняли часть лесополосы, однако столкнулись с пулеметным гнездом ВСУ, из-за чего продвижение было остановлено.

«Как только мы начинали подбираться, они начинали очень плотно по нам работать. Тогда мы решили сделать так, чтобы они выдохлись. Различными способами стали их провоцировать, чтобы они по нам стреляли, вели по ним огонь с разных сторон», — сказал он.

Як добавил, что меткость бойцов в тот момент была неважна, задачей было вызвать ответ со стороны украинских солдат.

«Они повелись. Два дня по нам вели огонь. А натовское оружие — оно не особо подготовлено к таким боям, на второй день оно начало клинить», — пояснил офицер.

После этого бойцы записали обращение одного из пленных солдат ВСУ к своим бывшим сослуживцам. Он призывал украинцев сложить оружие и сдаться в плен. На следующий день часть военных ВСУ попыталась покинуть лесополосу, их позиции были продавлены ВС РФ. Оставшуюся часть посадки, которая была значительно больше уже занятой, российские военнослужащие зачистили за сутки.

До этого сообщалось, что подразделения морской пехоты из группировки ВС РФ «Север» во время боев в Курской области захватили образцы вооружения украинских войск, которое было поставлено Киеву западными странами.

Ранее командир «Ахмата» сообщил о выводе бойцов из окружения в Курской области.

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