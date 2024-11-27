Рябков заявил о контактах России и США по испытательным пускам ракет

Россия привержена договоренностям с США об уведомлении об испытательных пусках ракет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

«В последние недели были ситуации, когда коммуникация с США была необходима. У нас открыты каналы коммуникации», — сказал он.

25 ноября Рябков сообщал, что Россия уведомила США об испытательном боевом пуске ракеты «Орешник» в рамках меморандума о понимании об уведомлениях о пусках ракет от 1998 года.

В Кремле заявили, что предупреждение о запуске ракеты «Орешник» было произведено автоматически — через российский Национальный центр уменьшения ядерной опасности (НЦУЯО).

Днем 21 ноября российские военные атаковали военный завод в Днепропетровской области Украины экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой РС-26. Затем появилось видео удара экспериментальной ракетой ВС РФ по заводу «Южмаш».

Ранее в МИД РФ заявили об отсутствии ограничений на развертывание ракет «Орешник».